عالم أزهري: أخرجوا زكاة الفطر كهدية حتى لا نخدش كرامة الفقراء (فيديو)

قال الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، إن زكاة الفطر متفق على إخراجها بداية من أول شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.





وتابع "ترك" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المقصود من زكاة الفطر ألا يكون هناك جائعًا في الشهر الكريم بين المسلمين، لافتًا إلى أن مصر تأخذ برأي الأحناف في هذه المسألة.





وأردف العالم الأزهري "من الأفضل إخراج الزكاة أموال حسبما قدرتها دار الإفتاء المصرية بـ 15 جنيهًا"، لافتا إلى أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، وعلى الإنسان أن يخرجها عن نفسه وممن يعول، وعلى الفقراء إخراج زكاة الفطر متى فاض لديهم قيمتها عن حاجتهم.



