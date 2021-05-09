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موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز
الأحد 09/مايو/2021 - 01:02 ص
أحمد عصام
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يواجه مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد، يوم الجمعة 14 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وخسر مانشستر سيتي بالأمس على يد تشيلسي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد.
وستقام المباراة بين مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
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