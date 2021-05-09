تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية





يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، على ملعب القاهرة الدولي غدًا الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.





ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الجنوب إفريقي، المدير الفني لفريق الأهلي، بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، محمود وحيد.





خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.





خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.



