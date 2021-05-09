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أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 9-5-2021

الأحد 09/مايو/2021 - 01:03 ص
اسعار الذهب اليوم الأحد
اسعار الذهب اليوم الأحد
الفجر الاقتصادي
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ققت أسعار الذهب محليا في مصر استقرار في بداية تعاملات اليوم السبت 8-5-2021، بعد ارتفاعات قوية سجلتها في تعاملات الأمس السبت وأول امس الجمعة بعد صعود سعر الذهب العالمي.

 

أسعار الذهب تقفز 8 جنيه في الجرام :

وكانت اسعار الذهب المحلية قفزت 8 جنيه في الجرام الواحد في تعاملات أول أمس الجمعة، وزادت بقيمة 2 جنيه للجرام في تعامات الأمس السبت، بعد صعود سعر الذهب العالمي إلى اعلي مستويته في شهرين ونصف.

 

أسعار الذهب اليوم الأحد  9-5-2021 :

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 792 جنيها للجرام ، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 679 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 904 جنيهات ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6328 جنيهًا..

 

أسعار الذهب العالمية تحقق افضل أداء اسبوعي:

زدا الذهب أكثر من 1% ليحقق أفضل أداء أسبوعي له منذ نوفمبر بعد تراجع غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية في أبريل مما سرع من خسائر الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنحو  0.84% إلى 1830.41 دولار للأونصة وبمكاسب 3.5% منذ بداية الأسبوع، أفضل أداء له منذ نوفمبر.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9% ليتحدد سعر التسوية عند 1831.30 دولار.

وزادت الوظائف غير الزراعية 266 ألف وظيفة فحسب في أبريل وسط مصاعب يجدها أرباب العمل بسبب نقص العمالة بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد.

وهبط البلاديوم 0.7% إلى 2925.15 دولار، بعد أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 3017.18 دولار في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفعت الفضة 0.4% مسجلة 27.41 دولار للأوقية، بمكاسب أسبوعية 5.8%، بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 1250.48 دولار للأونصة.

 

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