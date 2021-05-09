البحوث الفلكية: من الصعب تحديد مكان سقوط الصاروخ الصيني قبل ساعة ونصف

قالت رشا غنيم، رئيس قسم أبحاث الفضاء في معهد البحوث الفلكية، إنه من الصعب تحديد مكان سقوط الصاروخ الصيني قبل ساعة ونصف من الآن مع اقترابه من الغلاف الجوي للأرض.





وأضافت "رشا" في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز": "لا نعلم حتى الآن اذا كان سيدخل ولا لا لأنه لم يصل إلى الارتفاع المناسب للوصول إلى الغلاف الجوي حتى الآن".





وتابعت: "مش هنقدر نعرف المكان الذي سيسقط فيه، من الصعب تحديد ذلك قبل دخوله إلى الغلاف الجوي لأنه حتى الآن يدور في مدار عشوائي".



