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البحوث الفلكية: من الصعب تحديد مكان سقوط الصاروخ الصيني قبل ساعة ونصف

الأحد 09/مايو/2021 - 01:07 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قالت رشا غنيم، رئيس قسم أبحاث الفضاء في معهد البحوث الفلكية، إنه من الصعب تحديد مكان سقوط الصاروخ الصيني قبل ساعة ونصف من الآن مع اقترابه من الغلاف الجوي للأرض.

وأضافت "رشا" في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز": "لا نعلم حتى الآن اذا كان سيدخل ولا لا لأنه لم يصل إلى الارتفاع المناسب للوصول إلى الغلاف الجوي حتى الآن".

وتابعت: "مش هنقدر نعرف المكان الذي سيسقط فيه، من الصعب تحديد ذلك قبل دخوله إلى الغلاف الجوي لأنه حتى الآن يدور في مدار عشوائي".

واستطردت: "بعد ساعة ونصف سنبدأ بعمل حسابات، ومجرد دخوله إلى الغلاف الجوي سيحترق ويتكسر ومن الممكن أن ينزل كقطع وسيحترق جزء كبير لو نزل على منطقة فيها بشر، ولكنه لن يسبب الأضرار الجسيمة الضخمة".

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