مايان السيد لـ"الفجر الفني": شخصية منار فى "هجمة مرتدة" تشبهني كثيرا

حنا ركزنا أن تكون عائلة أحمد عز لذيذة ودمها خفيف، لذلك ظهر ذلك في الكواليس فالكواليس كانت بمثابة العائلة وأنا سعدت جداً بالعمل مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، والفنانة ماجدة زكي، والنجم أحمد عز".



يذكر أن "هجمة مرتدة" من بطولة أحمد عز ، هند صبري ، ماجدة زكي ، هشام سليم ، نضال الشافعي ، مايان السيد ، يوسف عثمان ومن تاليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.



ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث يخوض سيف ودينا سلسلة من العمليات السرية التي تهدف كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة بالعالم.

أعربت الفنانة مايان السيد، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في مسلسل "هجمة مرتدة"، الذى يتناول ملف مهم من ملفات المخابرات المصرية، ويعرض حاليا ضمن الماراثون الرمضاني 2021.وكشفت مايان السيد عن تجربتها فى مسلسل "هجمة مرتدة"، حيث قالت" مشاركتي فى هذا العمل مهمة جدا لي كممثلة شابة لأني سيسجل في سيرتي الذاتية أني شاركت في عمل وطني"وتابعت: "كما أن شخصية منار التى أقدمها فى "هجمة مرتدة"، تشبهني كثيرا فى بعض الصفات، وهى تعتبر أقرب شخصية لي من ضمن الثلاثة شخصيات التى قدمتهما فى رمضان".وأضافت: "إ