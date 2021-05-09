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عاجل.. تفاصيل خروج قطار العياط الروسي عن القضبان

الأحد 09/مايو/2021 - 01:27 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ممدوح
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كشف مصدر بالسكة الحديد عن تفاصيل خروج القطار الروسي رقم "1014" المتجه إلى أسوان عن القضبان عند مزلقات كفر بركات العياط، محافظة الجيزة.

وأوضح المصدر لموقع "الفجر" أنّ الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، وأُبلغت المراقبة المركزية من قائد القطار، لوقف القاطرات على خطة الطالع وحجزها بالمحطات لحين رفع العربات بالأوناش.

وأضاف المصدر، أنّه تم فصل آخر 3 عربات من القطار وتسيير القطار، وما زالت العربات المعطلة على الخط الطالع بموقع الحادث، وفي انتظار الأوناش.
عاجل.. تفاصيل خروج قطار العياط الروسي عن القضبان
عاجل.. تفاصيل خروج قطار العياط الروسي عن القضبان
عاجل.. تفاصيل خروج قطار العياط الروسي عن القضبان
عاجل.. تفاصيل خروج قطار العياط الروسي عن القضبان

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