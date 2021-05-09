عاجل.. تفاصيل خروج قطار العياط الروسي عن القضبان

كشف مصدر بالسكة الحديد عن تفاصيل خروج القطار الروسي رقم "1014" المتجه إلى أسوان عن القضبان عند مزلقات كفر بركات العياط، محافظة الجيزة.





وأوضح المصدر لموقع "الفجر" أنّ الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، وأُبلغت المراقبة المركزية من قائد القطار، لوقف القاطرات على خطة الطالع وحجزها بالمحطات لحين رفع العربات بالأوناش.



