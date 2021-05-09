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أهالي حي الهرم يناشدون الحكومة: المياه ملوثة بالصرف الصحي بعد انقطاع أسبوع (صور)

الأحد 09/مايو/2021 - 01:23 ص
مياه ملوثة
مياه ملوثة
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اشتكى عدد من سكان نزلة دائري حي الهرم بمنطقة المطبعة بفيصل، بمحافظة الجيزة، من وصول مياه الشرب، ملوثة بمياه الصرف الصحي بعد انقطاع دام لمدة أسبوع، بسبب كسر بماسورة أسفل نفق الدائري أمام العقار الذي فُجر منذ أسابيع.

وطالب الأهالي بتدخل مجلس الوزراء والجهات المختصة لمعرفة سبب تلوث المياه واختلاطها بمياه الصرف الأمر الذي يسبب كوارث صحية تصل إلي الفشل الكلوي، مؤكدين أنه "في الوقت الذي يوجه فيه رئيس الجمهورية بالحفاظ على صحة الإنسان المصري، نجد المياه وهي تصل إلي منزلنا ملوثة بعد انقطاع أسبوع".

وناشد الأهالي شركة مياه الشرب بالتدخل وإصلاح كسر المياه أسفل دائري حي الهرم بسبب بعض أعمال الحفر، وزيادة ضخ المياه طوال اليوم، حيث إنّ المياه دائمة الانقطاع بالمنطقة في فصل الصيف.
أهالي حي الهرم يناشدون الحكومة: المياه ملوثة بالصرف الصحي بعد انقطاع أسبوع (صور)
أهالي حي الهرم يناشدون الحكومة: المياه ملوثة بالصرف الصحي بعد انقطاع أسبوع (صور)
أهالي حي الهرم يناشدون الحكومة: المياه ملوثة بالصرف الصحي بعد انقطاع أسبوع (صور)
أهالي حي الهرم يناشدون الحكومة: المياه ملوثة بالصرف الصحي بعد انقطاع أسبوع (صور)
أهالي حي الهرم يناشدون الحكومة: المياه ملوثة بالصرف الصحي بعد انقطاع أسبوع (صور)
أهالي حي الهرم يناشدون الحكومة: المياه ملوثة بالصرف الصحي بعد انقطاع أسبوع (صور)

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