أهالي حي الهرم يناشدون الحكومة: المياه ملوثة بالصرف الصحي بعد انقطاع أسبوع (صور)

اشتكى عدد من سكان نزلة دائري حي الهرم بمنطقة المطبعة بفيصل، بمحافظة الجيزة، من وصول مياه الشرب، ملوثة بمياه الصرف الصحي بعد انقطاع دام لمدة أسبوع، بسبب كسر بماسورة أسفل نفق الدائري أمام العقار الذي فُجر منذ أسابيع.





وطالب الأهالي بتدخل مجلس الوزراء والجهات المختصة لمعرفة سبب تلوث المياه واختلاطها بمياه الصرف الأمر الذي يسبب كوارث صحية تصل إلي الفشل الكلوي، مؤكدين أنه "في الوقت الذي يوجه فيه رئيس الجمهورية بالحفاظ على صحة الإنسان المصري، نجد المياه وهي تصل إلي منزلنا ملوثة بعد انقطاع أسبوع".



