تحرير 120 محضرًا لعدم ارتداء الكمامات في حملة ببني سويف

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، مساء السبت، عن تحرير 120 محضرًا لعدم ارتداء الكمامات، خلال حملة مكبرة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت الوحدة المحلية، في بيان لها، أنه في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تحت إشراف اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف قامت الوحدة المحلية ومركز ومدينة بني سويف وشرطة المرافق بحملة مكبرة بشوارع المدينة.





وأشار البيان، إلى أن الحملة قادها كل من: نادي مرداش نائب رئيس المدينة والمهندس عيد ذكي نائب رئيس المدينة والمهندس محمد رياض نائب رئيس المدينة ومسئولي الوحدة والقوه المرافقة.



