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لميس الحديدي: تصريحات شيخ الأزهر ثورية ويجب البناء عليها (فيديو)
الأحد 09/مايو/2021 - 07:19 ص
شيماء حسن
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أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بالتصريحات الأخيرة لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال شهر رمضان المبارك، والتي تحدث فيها عن حقوق المرأة.
وقالت "الحديدي" خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "تصريحات ثورية تشجع على الاجتهاد وتجديد الخطاب الديني، فيها دعوة للعلماء أن يجتهدوا في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والمساواة ومشروعية الدستور والمرأة".
وأضافت: "علينا أن نبني على هذه التصريحات ونشكره كثيرًا على قيادة هذا الاتجاه التقدمي في التعامل، ونحتاج إلى أن يتم ترجمة هذه التصريحات في قانون الأحوال الشخصية مش عايزين نسمع عن الطلاق الشفهي ونفقة المتعة وبيت الطاعة وعلينا أن نحترم المرأة".
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