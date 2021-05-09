لميس الحديدي: تصريحات شيخ الأزهر ثورية ويجب البناء عليها (فيديو)

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بالتصريحات الأخيرة لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال شهر رمضان المبارك، والتي تحدث فيها عن حقوق المرأة.





وقالت "الحديدي" خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "تصريحات ثورية تشجع على الاجتهاد وتجديد الخطاب الديني، فيها دعوة للعلماء أن يجتهدوا في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والمساواة ومشروعية الدستور والمرأة".



