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مجلس نقابة الموسيقيين ينعى المنتج محروس عبد المسيح
الأحد 09/مايو/2021 - 01:54 ص
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نعى أمير الغناء العربي هاني شاكر، نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية بخالص الحزن والأسى المنتج الكبير وصاحب استديوهات ام ساوند الأستاذ محروس عبد المسيح، والد كل من المنتج نصر محروس، ومهندس الصوت أمير محروس والمنتج هاني محروس واميره محروس، الذي رحل عن عالمنا متأثرا بفيروس كورونا الذي أصيب به منذ عدة أيام ودخل على أثره إلى المستشفى.
والمنتج الكبير محروس عبد المسيح، لمع اسمه فى فترة الستينيات والسبعينيات ويعتبر من كبار صناع الموسيقى في مصر، حيث عمل مع كبار المطربين من بينهم، محمد رشدى، محرم فؤاد، محمد قنديل، كارم محمود، نادية مصطفى، صابرين وغيرهم من كبار المطربين.
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