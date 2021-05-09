مجلس نقابة الموسيقيين ينعى المنتج محروس عبد المسيح





نعى أمير الغناء العربي هاني شاكر، نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية بخالص الحزن والأسى المنتج الكبير وصاحب استديوهات ام ساوند الأستاذ محروس عبد المسيح، والد كل من المنتج نصر محروس، ومهندس الصوت أمير محروس والمنتج هاني محروس واميره محروس، الذي رحل عن عالمنا متأثرا بفيروس كورونا الذي أصيب به منذ عدة أيام ودخل على أثره إلى المستشفى.



