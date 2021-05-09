رئيس مدينة طهطا تتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية في الشوارع

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، برئاسة فريدة سلام، وبالتنسيق مع قوات الأمن بقسم ومركز شرطة طهطا جولة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق للمحلات والأنشطة التجارية المنصوص عليها قانونا.





وأكدت "سلام"، أنه تم خلال الحملة تحرير 3 محاضر عدم التزام بمواعيد الغلق لاثنين من المحالات التجارية ومقهى، كما تم تحرير 6 مخالفات عدم ارتداء الكمامة وضبط ومصادرة مجموعه من "الشيش" وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، موضحة أنه سيتم مواصلة أعمال التطهير والتعقيم وأعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات والتى تتم بصفة مستمرة يوميا.





من جانبه، قال جمال شومان، نائب رئيس المدينة، أنه تم خلال الحملة أيضا رفع العديد من الإشغالات والمخالفات (15 مضبوطات متنوعة) وإزالة كل المعوقات بمنطقة شارع التجارة وامتداد محطة السكة الحديد ومزلقان طهطا المغلق، وذلك حرصا على رفع كفاءة الطرق والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق.





وفى نفس الوقت أكد وائل ابوعليو رئيس الوحدة المحلية لشطورة والرائد ثابت سعيد، رئيس نقطة شطورة ورؤساء المجالس القروية في بنجا والصفيحة ونزلة القاضي والصوامعة غرب، على أنه تم المرور والمتابعة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وكذلك أعمال التطهير والتعقيم والنظافة ورفع المخلفات والتراكمات بالمجالس القروية والقرى والنجوع التابعة لها.



