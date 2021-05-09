انهيار منزل بالطوب اللبن ببنها دون خسائر بشرية

شهدت قرية الرملة مركز بنها، انهيار منزل بالطوب اللبن أثناء عدم تواجد قاطنيه فيه، حيث لم يسفر الحادث عن أيّة خسائر بشرية أو إصابات أو وفيات، وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت النيابة العامة لجنة من مجلس مدينة ومركز بنها لفحص المنزل والمنازل المجاورة وتحديد ملابسات الحادث وظروفه.





وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة بنها بانهيار منزل بقرية الرملة دائرة المركز.





وانتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي وقوات الإنقاذ والحماية المدنية ومسؤولي مجلس مركز ومدينة بنها، حيث كشفت المعاينة أن المنزل من الطوب اللبن، وأن قاطنيه كانوا خارج المنزل عندما انهار مما أنقذهم من كارثة، حيث لم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر في الأرواح.



