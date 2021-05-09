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انهيار منزل بالطوب اللبن ببنها دون خسائر بشرية

الأحد 09/مايو/2021 - 03:27 ص
انهيار مبنى
انهيار مبنى
محمد ضوه
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شهدت قرية الرملة مركز بنها، انهيار منزل بالطوب اللبن أثناء عدم تواجد قاطنيه فيه، حيث لم يسفر الحادث عن أيّة خسائر بشرية أو إصابات أو وفيات، وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت النيابة العامة لجنة من مجلس مدينة ومركز بنها لفحص المنزل والمنازل المجاورة وتحديد ملابسات الحادث وظروفه.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة بنها بانهيار منزل بقرية الرملة دائرة المركز.

وانتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي وقوات الإنقاذ والحماية المدنية ومسؤولي مجلس مركز ومدينة بنها، حيث كشفت المعاينة أن المنزل من الطوب اللبن، وأن قاطنيه كانوا خارج المنزل عندما انهار مما أنقذهم من كارثة، حيث لم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

ووجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية علي عبدالستار رئيس مجلس ومدينة بنها، بتشكيل لجنة لكشف ملابسات الواقعة، وتقديم أوجه الرعاية اللازمة للأسرة القاطنه للمنزل، والدفع بمعدات مجلس المدينة لرفع الأنقاض، ومعاينة المنازل المجاورة، وإخلائها في حالة وجود أي مخاطر على قاطنيها وتقديم الدعم اللازم لأصحاب المنزل وبحث توفير بديل لهم وصرف الإعانات اللازمة لهم.

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بوابة الفجر انهيار منزل الفجر

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