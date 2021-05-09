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آمنة نصير: تصريحات شيخ الأزهر ترفع الظلم عن المرأة (فيديو)

الأحد 09/مايو/2021 - 07:31 ص
آمنة نصير
آمنة نصير
شيماء حسن
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أعربت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، عن سعادتها بالتصريحات الأخيرة لشيخ الأزهر عن المرأة، قائلة "سعيدة بهذه اليقظة لحق المطلقة ولهذا الكلام المنصف لها".

وأضافت "نصير" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "الأهم الآن هو كيف يطبق هذا الأمر، وهذه التصريحات تسجل لفضيلة الإمام دنيا وآخرة وهي رفع الظلم عن المرأة في حالة الطلاق التي تذوق فيه الهوان في هذه المرحلة الصعبة من حياتها".

وأشارت إلى أنها سبق وتقدمت بمشروع قانون يمنح المرأة حق مشاركة 5% من مدخرات الرجل لو قضت معه خمس سنوات و10% لو قضت عشر سنوات ونص مدخراته لو قضت 25 سنة معه وهذا أقل حق من حقوق المرأة وعلينا أن نعيد التفكير في تطبيقه.

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