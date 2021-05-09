ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأحد









يستعرض لكم “الفجر الرياضي” جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر البطولة.









يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 27 هدفًا، ثم يأتي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، بالمركز الثاني بـ21 هدفًا.





وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-









1 – كريستيانو رونالدو – 27 هدفًا





2 – روميلو لوكاكو – 21 هدفًا





3 – لويس مورييل– 19 هدفًا





4 – سيمي – 19 هدفًا





5 – تشيرو إيموبيلي – 19 هدفًا





6 – دوسان فالهوفيتش – 19 هدفًا





7 – لورينزو إنسيني – 17 هدفًا





8 – لاوتارو مارتينيز – 15 هدفًا





9 – زلاتان إبراهيموفيتش – 15 هدفًا





10 – جواو بيدرو – 15 هدفًا





11 – دومينيكو بيراردي – 15 هدفًا





12 – دوفان زاباتا – 14 هدفًا





13 – أندريا بيلوتي – 12 هدفًا





14 – ماتيا ديسترو – 11 هدفًا



