انتهاء تصوير مسلسل "حرب أهلية"

وتواجد في لوكيشن التصوير يسرا، وأروى جودة، وجميلة عوض وعدد كبير من الفنانين المشاركين بالعمل.



مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.