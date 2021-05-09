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تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في كلاسيكو الكرة المصرية

الأحد 09/مايو/2021 - 01:42 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفًا ثقيلًا على فريق الأهلي، على ملعب القاهرة الدولي غدًا الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

واستقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على التشكيل الذي سيواجه به الأهلي، وسيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبدالغني، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبدالرازق شيكابالا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، حميد أحداد، أشرف بن شرقي.

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