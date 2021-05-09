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عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض
الأحد 09/مايو/2021 - 01:44 ص
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نشر مركز الفضاء الدولي، صورة لحطام الصاروخ الصيني الضال قبل سقوطه على الأرض.
وقال المركز، تعليقا على هذه الصورة: "البعض ظن هذه الصورة لأقمار ستار لينك، وهذا غير صحيح، هي فعلا لحطام الصاروخ الصيني من أمريكا صباح اليوم (قبل سقوطه)، وهي تبدو متقطعة بسبب دوران قطعة الصاروخ حول نفسها بسرعة مما يؤدي لاختلاف مقدار انعكاس أشعة الشمس نحو الأرض لتبدو بشكل متقطع يشبه أقمار ستار لينك".
يذكر أن الصاروخ الصيني العملاق "لونغ مارش 5 بي"، أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، وفقدت الصين السيطرة عليه مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها "عودته اللاطوعية" إلى الأرض.
وأشارت تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية في وقت سابق، إلى أن الصاروخ سيسقط بين 8 و10 مايو، بينما قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في بيان، إن مكان سقوط الصاروخ لا يمكن تحديده إلا في غضون ساعات من عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.
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