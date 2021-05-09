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خالد سرحان يعلن انتهاء مسلسل "المداح" للنجم حمادة هلال

الأحد 09/مايو/2021 - 02:53 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشر الفنان خالد سرحان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، صورة له برفقة الفنان حمادة هلال. 

وعلق قائلا :"خلصنا تصوير المداح انهاردة، بالمناسبة حمادة هلال من انضف واجمل الناس اللي اشتغلت معاهم في حياتي".

يذكر أن الفنان خالد سرحان يشارك فى رمضان بمسلسل بطولة الفنان حمادة هلال، نسرين طافش، دنيا عبد العزيز، أحمد بدير، هادي خفاجة، محمد عز،وغيرهم من النجوم

ويشارك أيضا فى مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، خالد الصاوي وغيرهم من النجوم.

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