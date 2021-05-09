خالد سرحان يعلن انتهاء مسلسل "المداح" للنجم حمادة هلال

















نشر الفنان خالد سرحان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، صورة له برفقة الفنان حمادة هلال.





وعلق قائلا :"خلصنا تصوير المداح انهاردة، بالمناسبة حمادة هلال من انضف واجمل الناس اللي اشتغلت معاهم في حياتي".





يذكر أن الفنان خالد سرحان يشارك فى رمضان بمسلسل بطولة الفنان حمادة هلال، نسرين طافش، دنيا عبد العزيز، أحمد بدير، هادي خفاجة، محمد عز،وغيرهم من النجوم



