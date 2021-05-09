Advertisements

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

الأحد 09/مايو/2021 - 02:07 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
قال مركز الفضاء الدولي، إن معظم الدول العربية خارج نطاق سقوط الصاروخ الصيني، ما عدا عدة دول أبرزها السعودية.

وقال المركز، عبر حسابه على "تويتر": "وفقا لآخر التحديثات سيقع حطام الصاروخ الصيني في الساعة 02:04 بتوقيت غرينتش، زائد أو ناقص 60 دقيقة. وعليه فإن معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر، ما عدا عُمان والسعودية والأردن وفلسطين. مع ضرورة متابعة آخر تحديث بعد حوالي ساعتين".

يذكر أن الصاروخ الصيني العملاق "لونغ مارش 5 بي"، أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، وفقدت الصين السيطرة عليه مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها "عودته اللاطوعية" إلى الأرض.

وأشارت تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية في وقت سابق، إلى أن الصاروخ سيسقط بين 8 و10 مايو، بينما قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في بيان، إن مكان سقوط الصاروخ لا يمكن تحديده إلا في غضون ساعات من عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.
عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها
عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها
عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها
عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صاروخ الصين حطام الصاروخ الصاروخ الصيني

أخبار تهمك

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ ساعة

مركز الفضاء الدولي يعلن معلومات جديدة عن أماكن سقوط الصاروخ الصيني (صور)

منذ 9 دقائق

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

منذ 42 دقيقة

عاجل.. تفاصيل خروج قطار العياط الروسي عن القضبان

منذ ساعة و 21 دقيقة

نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

شاهد..صور مباشرة لتتبع مسار الصاروخ الصيني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مراكز تتبع أوروبية وأمريكية: حطام الصاروخ الصيني يدخل الغلاف الجوي الأحد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ حوالي 5 ساعات

غلق مطعم شهير في الحسين لعدم التزامه بالغلق.. ومحافظ القاهرة: "رئيس الحي اللي مش عارف يشتغل يقعد في بيتهم"

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

قد يسقط على الأرض.. كل ما تريد معرفته عن صاروخ الصين الخارج عن السيطرة

حقيقة مرور الصاروخ الصيني على مصر يوميًا

ماذا سيحدث عند سقوط الصاروخ الصيني على الأرض؟ علوم الفضاء بـ"بني سويف" تجيب

المواعيد المتوقعة لسقوط صاروخ الصين الخارج عن السيطرة

دولة جارة لمصر.. منظمة أمريكية تتوقع مكان سقوط الصاروخ الصيني

عاجل.. مراكز تتبع أوروبية وأمريكية: حطام الصاروخ الصيني يدخل الغلاف الجوي الأحد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

02:07 ص

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

12:09 ص

عاجل.. تفاصيل خروج قطار العياط الروسي عن القضبان

01:27 ص

نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة

11:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي