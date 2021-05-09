عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

قال مركز الفضاء الدولي، إن معظم الدول العربية خارج نطاق سقوط الصاروخ الصيني، ما عدا عدة دول أبرزها السعودية.





وقال المركز، عبر حسابه على "تويتر": "وفقا لآخر التحديثات سيقع حطام الصاروخ الصيني في الساعة 02:04 بتوقيت غرينتش، زائد أو ناقص 60 دقيقة. وعليه فإن معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر، ما عدا عُمان والسعودية والأردن وفلسطين. مع ضرورة متابعة آخر تحديث بعد حوالي ساعتين".





يذكر أن الصاروخ الصيني العملاق "لونغ مارش 5 بي"، أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، وفقدت الصين السيطرة عليه مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها "عودته اللاطوعية" إلى الأرض.



