Advertisements

عاجل - الكشف عن أسماء طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأحد 09/مايو/2021 - 01:53 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


قال الإعلامي أحمد شوبير أن الحكم أمين عمر هو من سيدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" ‏أمين عمر.. يوسف البساطي ... هاني عبد الفتاح كل التمنيات بالتوفيق".

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الاثنين المقبل فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وعلم الفجر الرياضي أن الحكم أمين عمر هو الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعدما قرر أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم على إعطاء طاقم تحكيم مصري لمباراة القمة.

وكان محمود البنا قد أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التى كانت ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وكان الأهلي قد فاز على الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف سجل للأهلي كل من بدر بانون ومحمد مجدي أفشة.

بينما فاز الزمالك على حساب سموحة ضمن مباريات الجولة الماضية من الدوري المصري بهدفين مقابل هدف سجلهم كل من أشرف بن شرقي وطارق حامد.

أخبار تهمك

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ حوالي 5 ساعات

النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يجهز مفاجأة جديدة في الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. موسيماني يستبعد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ حوالي 4 ساعات

غلق مطعم شهير في الحسين لعدم التزامه بالغلق.. ومحافظ القاهرة: "رئيس الحي اللي مش عارف يشتغل يقعد في بيتهم"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الفجر الرياضي ينفرد بحكم مباراة القمة

منذ أقل من ساعتين

نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة

منذ ساعتين

بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم برشلونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. مراكز تتبع أوروبية وأمريكية: حطام الصاروخ الصيني يدخل الغلاف الجوي الأحد

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. تفاصيل خروج قطار العياط الروسي عن القضبان

منذ 33 دقيقة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ ربع ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

12:09 ص

عاجل.. تفاصيل خروج قطار العياط الروسي عن القضبان

01:27 ص

نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة

11:59 م

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

09:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي