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حملة ليلية لوقف محاولات البناء المخالف بالمنصورة

الأحد 09/مايو/2021 - 03:59 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
محمد كشك
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كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المحاسب محمد عبدالباقي رئيس حي غرب، مساء اليوم، بشن حملة على كافة المباني الكائنة بنطاق الحي لبيان المخالف منها، ومتابعة العقارات المخالفة التي تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها.

قادت الحملة الدكتورة منى المتبولي نائب رئيس حي غرب المنصورة، ومسؤولى الادارة الهندسية بحي غرب برئاسة المهندس محمد المرشدي مدير عام الادارة الهندسية، حيث تمكنت من أيقاف الأعمال وإزالة اعمدة وجدران الدور الخامس العلوى لعقار مخالف بشارع الرقم القومى بمنطقة مجمع المحاكم، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ٧٩ وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية.

كما تمكنت الحملة من إيقاف أعمال تحويل شقة بشارع الترعة بنطاق الحي وإيقاف تغير الشكل الخارجي للعقار بغرض تحويله من سكني إلى إداري بالمخالفة لشروط الترخيص ومخالفة قانون البناء الموحد ولقانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.

وأكد رئيس حي غرب المنصورة أن المحافظة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات بنطاق المحافظة، موضحا أن هناك توجيهات مشددة باحالة جميع المخالفات في هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.

وقالت الدكتورة مني المتبولي نائب رئيس حي غرب المنصورة إن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة حملة اعدتها
رئاسة الحي للسيطرة التامة على أي تجاوز أو مخالفة لقانون البناء الموحد ومنع أي تعديات بنطاق الحي، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمتابعة ملف التعديات والإزالة الفورية لكافة أنواع مخالفات البناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات جديدة للبناء والإزالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذََا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
حملة ليلية لوقف محاولات البناء المخالف بالمنصورة
حملة ليلية لوقف محاولات البناء المخالف بالمنصورة
حملة ليلية لوقف محاولات البناء المخالف بالمنصورة
حملة ليلية لوقف محاولات البناء المخالف بالمنصورة
حملة ليلية لوقف محاولات البناء المخالف بالمنصورة
حملة ليلية لوقف محاولات البناء المخالف بالمنصورة
حملة ليلية لوقف محاولات البناء المخالف بالمنصورة
حملة ليلية لوقف محاولات البناء المخالف بالمنصورة
حملة ليلية لوقف محاولات البناء المخالف بالمنصورة
حملة ليلية لوقف محاولات البناء المخالف بالمنصورة

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