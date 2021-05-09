شاهد.. مسلسل "نسل الأغراب" | ملخص الحلقة لـ 26

دارت أحداث الحلقة الـ26من مسلسل "نسل الأغراب" حول خروج "غفران" من الحبس بعد قضائه أربعة أشهر بداخله، لعدم كفاية الأدلة، وذلك بعدما قام شقيقه "سعادة" بتهديد أُسر العاملين الذين يعملون معهم في أرض الأفيون الخاصة بهم، وبعد إعطاء مجموعة من العاملين أموال عديدة نظير عدم الابلاغ عنه،و فرحت "جليلة" عندما علمت بذلك الخبر.









وإليكم أبرز أحداث الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "نسل الأغراب" :"





"جليلة" تتمنى العودة لـ"غفران"





دارت الأحداث حول زيارة "جليلة" لـ"غفران" فى السجن، وتخبره أنها تتمنى العودة له مرة أخرى، ولكنه يرفض.





خروج "غفران" من الحبس





خروج "غفران" من الحبس بعد قضائه أربعة أشهر بداخله، وذلك لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضده.





قتل "بدر"





قتل "بدر"، ويتضح أن رجال غفران من فعلوا ذلك لأنه أرشد الشرطة على مكان أرض الأفيون.





خروج" فاطمة" من المستشفى





خروج" فاطمة" من المستشفى، وتذهب لمقابلة حمزة "أحمد مالك"، وتخبره بأنها لن تتزوج إلا اذا وافق" عساف".





"عساف" يخطف ابن "غفران"





استدعاء "جليلة" لـ "عساف"، وحينما جاء أخبرها أنه قد اختطف ابنها "سليم".



