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أبرز أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل "هجمة مرتدة"

الأحد 09/مايو/2021 - 04:28 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شهدت أحداث الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل هجمة مرتدة، أحداث كثيرة من بينها نجاح دينا أبو زيد في كسب ثقة نازلي وبداية تدريب عدد من شباب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لكنها واجهت طلب من منار التابعة للمخابرات المصرية، وهو إبعادها عن أي خطر مرتبط بمحاولة غسل عقلها.


كما استطاع سيف العربي في كسب ثقة ريكاردو بعدما وضعه تحت الاختبار من أجل تجنيده، فيما بدأ مركز الجبرتي بغسل عقول بعض الشباب عن طريق مجموعة من المحاضرات محاولا تقليل أي مجهود إو إنجاز يحققه المصريين.

وفي ختام الحلقة، تطرق إلى بداية انطلاق الثورات بالدول العربية إبان عام 2011، فيما كثفت المنظمات الخارجية من مخططاتها حتى تحقق ما تستهدفه من تفكك بالمنطقة العربية.

يذكر أن مسلسل هجمة مرتدة، بطولة كل من أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وماجدة زكي، وإنجي المقدم.

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