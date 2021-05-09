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الخطيب يجمتع بموسيماني قبل القمة
الأحد 09/مايو/2021 - 02:11 ص
الفجر الرياضي
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حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على عقد جلسة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر قبل مباراة الغد أمام الزمالك.
بيبو أكد لموسيماني خلال هذه الجلسة ثقته الكاملة فيه وفي الجهاز الفني بالكامل مطالبهم بضرورة تحقيق الفوز من أجل قطع خطوة هامة في مشوار الفريق الأحمر للتتويج بلقب الدوري.
وشدد الخطيب على موسيماني خلال هذه الجلسة بأن الأهلي يهدف إلى تحقيق لقب الدوري وإسعاد جماهيره قبل مباراة صن داونز التي ستقام في منتصف الشهر الجاري.
وأكد الخطيب على موسيماني بضرورة خوض اللقاء بشكل قوي لأنه استعداد مهم لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم السبت المقبل.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في قمة مباريات الجولة الحاديةة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
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