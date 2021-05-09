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نور سيد الخلق.. الحلقة12.. ماذا حدث أثناء رحلة التجارة الأولى لسيدنا محمد؟

الأحد 09/مايو/2021 - 02:16 ص
بوابة الفجر
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تقدم بوابة الفجر الإلكترونية برنامج "نور سيد الخلق" من إعداد وتقديم زينب سلطان، والذي يعرض في موسمه الأول السيرة النبوية حتى نزول الوحي على سيدنا محمد "عليه الصلاة والسلام" في أسلوب سهل وبسيط على هيئة سؤال وجواب.
وننشر لكم اليوم الحلقة الثانية عشر بعنوان "ماذا حدث أثناء رحلة التجارة الأولى لسيدنا محمد؟!"
يعرض برنامج نور سيد الخلق في رمضان، يوميا، الساعة التاسعة مساًء عبر بوابة الفجر.

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