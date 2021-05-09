شاهد.. مسلسل "الاختيار 2" | ملخص الحلقة الـ 25

بدأت أحداث الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل "الاختيار2 "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة السادسة والعشرين من " الاختيار 2 "





حادث مسجد الروضة





قام عدد من الإرهابيين بإطلاق النيران في مسجد الروضة وقتل 350 شخص منهم 27 من الأطفال.









توجه زكريا يونس لسيناء





توجه زكريا يونس إلى سيناء بقرار من اللواء رفعت للتحقيق مع المتهمين في حادث مسجد الروضة.





توجه يوسف الرفاعي للصحراء الغربية





توجع يوسف الرفاعي إلى الصحراء الغربية ونزل في أحد الأماكن التي استشهد فيها زملاؤه في معركة الواحات.





اقتحام الإرهابيين أحد الكمائن





اقتحم جماعة التكفيرين من سيناء ومنهم خيرت السبكي وحنفي جمال أحد الكمائن بسيناء.





استشهاد شقيق زكريا يونس.





استشهد علي شقيق زكريا يونس حيث كانت خدمته في أحد كمائن سيناء.



