Advertisements

شاهد.. مسلسل "الاختيار 2" | ملخص الحلقة الـ 25

الأحد 09/مايو/2021 - 03:06 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
بدأت أحداث الحلقة  السادسة والعشرين من مسلسل "الاختيار2 "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة السادسة والعشرين  من " الاختيار 2 "

حادث مسجد الروضة

قام عدد من الإرهابيين بإطلاق النيران في مسجد الروضة وقتل 350 شخص منهم 27 من الأطفال.


توجه زكريا يونس لسيناء

توجه زكريا يونس إلى سيناء بقرار من اللواء رفعت للتحقيق مع المتهمين في حادث مسجد الروضة.

توجه يوسف الرفاعي للصحراء الغربية

توجع يوسف الرفاعي إلى الصحراء الغربية ونزل في أحد الأماكن التي استشهد فيها زملاؤه في معركة الواحات.

اقتحام الإرهابيين أحد الكمائن

اقتحم جماعة التكفيرين من سيناء ومنهم خيرت السبكي وحنفي جمال أحد الكمائن بسيناء.

استشهاد شقيق زكريا يونس.

استشهد علي شقيق زكريا يونس حيث كانت خدمته في أحد كمائن سيناء.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معركه الواحات مسلسل جديد مسلسل الاختيار الجزء الثاني مسلسل الاختيار 2 كريم عبد العزيز مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26 مسلسل الاختيار 2 كريم عبد العزيز الاختيار 2 كريم عبد العزيز قناة اون اون تي في البث المباشر اون تي في انجي المقدم الحلقة 26 الاختيار2 الاختيار 2 الحلقه السادسة والعشرون الاختيار 2 اسماء ابو اليزيد احمد مكي مسلسل الجديد احمد مكي الاختيار 2 احمد مكي

أخبار تهمك

تعليمات خاصة من موسيماني لثنائي الأهلي قبل القمة

منذ ساعة

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ أقل من ساعتين

مركز الفضاء الدولي يعلن معلومات جديدة عن أماكن سقوط الصاروخ الصيني (صور)

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

غلق مطعم شهير في الحسين لعدم التزامه بالغلق.. ومحافظ القاهرة: "رئيس الحي اللي مش عارف يشتغل يقعد في بيتهم"

منذ حوالي 4 ساعات

النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مراكز تتبع أوروبية وأمريكية: حطام الصاروخ الصيني يدخل الغلاف الجوي الأحد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تفاصيل خروج قطار العياط الروسي عن القضبان

منذ ساعتين

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

قبل عرضها.. بيتر ميمي يكشف تفاصيل الحلقة 5 مسلسل الاختيار

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3.. رجال الأمن يخترقون اعتصام "رابعة" المسلح

شاهد.. مسلسل الاختيار 2 | ملخص الحلقة الثانية عشر

شاهد.. مسلسل الأختيار2 | ملخص الحلقة الثالثة عشر

شاهد.. مسلسل الاختيار 2 | ملخص الحلقة الرابعة عشر

شاهد.. مسلسل الأختيار2 | ملخص الحلقة السادسة عشر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

12:09 ص

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

02:07 ص

مركز الفضاء الدولي يعلن معلومات جديدة عن أماكن سقوط الصاروخ الصيني (صور)

02:39 ص

عاجل.. تفاصيل خروج قطار العياط الروسي عن القضبان

01:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي