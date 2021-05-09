تعليمات خاصة من موسيماني لثنائي الأهلي قبل القمة

قام الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمنح مهاجمي الفريق الأحمر تدريبات خاصة خلال مران الفريق الذي اقيم مساء أمس السبت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لموقعة الزمالك.





واستأنف فريق الأهلي تدريباته أمس السبت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد الراحة التي حصلها الفريق لمدة 24 ساعة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.





ومنح موسيماني مهاجمي الفريق الأحمر تعليمات فنية وتدريبات تخصصية من أجل استغلال الفرص التي تتاح لهم في مباراة الغد لتسجيل الأهداف.





وقام موسيماني بمطالبة لاعبي الهجوم محمد شريف ووالتر بواليا ومروان محسن باستغلال الفرص التي تتاح لهم في المباراة وهز شباك الفريق الأبيض.





وشدد موسيماني على مهاجمي الفريق الأحمر بعدم إهدار الفرص التي تتاح لهم وضرورة تسجيلها لأن مثل هذه المباريات لا تقبل إهدار الفرص.



