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القبض على 4 أشخاص استولوا على متعلقات طبيب تحت تهديد السلاح بشبرا الخيمة

الأحد 09/مايو/2021 - 03:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على 4 أشخاص لاستدراجهم طبيب أسنان بشبرا الخيمة، للاستيلاء على متعلقاته، من خلال التواصل مع المجني عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم فتاة" بغرض إقامة علاقة غير شرعية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد أحمد سالم الدقمري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغا من "شريف م.م" 37 عاما طبيب أسنان، متضررا من قيام 4 أشخاص بتهديده وإشهار سلاح أبيض "سكين"، واستولوا على مبلغ مالي 4 آلاف جنيه، وهاتفين محمولين.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين عربي مدير أمن القليوبية، وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبيّن أنّ المجني عليه على تواصل منذ فترة مع حساب شخصي على "فيسبوك" باسم "سلمى"، وصارت بينهم علاقة تبادل الاتصالات إلى أن اتفقا على اللقاء لإقامة علاقة غير شرعية وبحضور الشقة الكائنة بالعقار رقم 37 بشارع عزيز صدقي مدينة التعاون الكابلات دائرة القسم، فوجئ بقيام 4 أشخاص بتهديده بسلاح أبيض "سكين" واستولوا منه على مبلغ مالي 4 آلاف جنية و2 هاتف محمول.

وبتكثيف جهود البحث وانتقال المقدم حازم الخيال رئيس مباحث القسم، رفقه المبلغ للشقة جرة تحديد المتهمين وهم: "محمد ا.إ" 21 عاما، سائق توك توك، و"عبدالله ر.أ" 21 عاما، "محمود س.م" 22 عاما سائق، و"إبراهيم ر.إ" 22 عاما كهربائي وجميعهم مقيمين بذات العنوان.

جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وقيام احدهم بالتواصل مع المجني عليه باسم فتاة لاستدراجه والاستيلاء على متعلقاته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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