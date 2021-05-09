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شاهد.. مسلسل "القاهرة كابول" | ملخص الحلقة الـ 26
الأحد 09/مايو/2021 - 03:24 ص
ولاء عبد الناصر
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بدأت أحداث الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل "القاهرة كابول "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة السادسة والعشرين من " القاهرة كابول "
مناوشات وحيد وسامة
حدوث محادثة بين وحيد وأسامة، ويخبره أنه رأه وهو يلغي بعض الأشياء على جهاز الكمبيوتر، والأخر يرد عليه أن هذا كان أوامر الخليفة.
توطد علاقة منال لرمزي:
يتبادل الخليفة رمزي الإيميلات والمحادثات مع أبنة خاله منال "حنان مطاوع" ويعترف لها بحبه، وأن هناك محادثات أخرى قادمة بينهم.
تساؤل رمزي:
تدور محادثة بين رمزي وأسامة، ويسأله هل يعتقد أنه سيزور مصر مرة أخرى، فيجيبه أكيد،لأن مصر هي الخلافه ومركز القوة.
مقابلة أم عبد الله:
يقابل الضابط عادي أم عبدالله ويحاول أن يقنعها بأن ابنها بأمان ولا يجوز أن يظهر لأي أحد حتى لها حتى يكون بمأمن عن الناس.
قصة حب جديدة:
تحدث قصة حب جديدة بين علي، وسارة بعدما أحس بالميل ناحيتها، وأثارت إعجابه بسبب شخصيتها المختلفة عنه.
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