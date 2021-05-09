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شاهد.. مسلسل "القاهرة كابول" | ملخص الحلقة الـ 26

الأحد 09/مايو/2021 - 03:24 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بدأت أحداث الحلقة  السادسة والعشرين من مسلسل "القاهرة كابول "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة السادسة والعشرين  من " القاهرة كابول "

مناوشات وحيد وسامة

حدوث محادثة بين وحيد وأسامة، ويخبره أنه رأه وهو يلغي بعض الأشياء على جهاز الكمبيوتر، والأخر يرد عليه أن هذا كان أوامر الخليفة.


توطد علاقة منال لرمزي: 

يتبادل الخليفة رمزي الإيميلات والمحادثات مع أبنة خاله منال "حنان مطاوع" ويعترف لها بحبه، وأن هناك محادثات أخرى قادمة بينهم.


تساؤل رمزي: 
تدور محادثة بين رمزي وأسامة، ويسأله هل يعتقد أنه سيزور مصر مرة أخرى، فيجيبه أكيد،لأن مصر هي الخلافه ومركز القوة.


مقابلة أم عبد الله: 

يقابل الضابط عادي  أم عبدالله ويحاول أن يقنعها بأن ابنها بأمان ولا يجوز أن يظهر لأي أحد حتى لها حتى يكون بمأمن عن الناس.


قصة حب جديدة:

تحدث قصة حب جديدة بين علي، وسارة بعدما أحس بالميل ناحيتها، وأثارت إعجابه بسبب شخصيتها المختلفة عنه.


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