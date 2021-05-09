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لؤي عمران يهدد نيللي كريم بفيديو الحادث الذي تعرضت له.. أبرز أحداث الحلقة 26 من "ضد الكسر"

الأحد 09/مايو/2021 - 04:37 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غرضت منذ ساعات الحلقة 26 من مسلسل 'ضد الكسر' بطولة النجمة نيللي كريم.

وشهدت بداية الحلقة بقيام لؤي عمران 'إياد' بإرسال لنيللي كريم 'سلمى' وشقيقتها ليلى فيديو الحادث الذي تعرضت له والتي يتبين أن ليلي هي من كانت المتسببة في الحادث ، وذهبت إليه سلمى للتفاوض معه ويعطيها الفيديو إلا أنه رفض وطلب مقابل الفيديو أرض الجونة من طليقها محمد فراج والذي يقوم بدور كريم.

وتوالت الأحداث وذهب كريم لإياد ، وطلب منه الفيديو ووقع على عقد بيع الارض وهدده بعدم التقرب لسلمى وشقيقتها والا يكون هناك نسخ أخرى من الفيديو.

وحصلت تارا عماد -ملك على الملبغ المطلوب منها لتبرئتها من تهمة النسب التي وجهها ضدها زوجها، لشكه في بنوة مولودهما، تفاجئها شقيقتها سلمى، التي أُجبرت على دفع المبلغ، بطلبها قطع الصلة بينهم.

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

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