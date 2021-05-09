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الكناني يقود مرانه الأول مع طنطا بحضور "عريبي"

الأحد 09/مايو/2021 - 02:49 ص
بوابة الفجر
نورهان فضل
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خاض فريق طنطا تدريبه الاول تحت قيادة ياسر الكناني وذلك على ملعب نادي طنطا .

وحرص الكناني على تحية جميع اللاعبين وإقامة محاضرة فنية قبل بداية المران.

كما شهدت التدريبات تواجد عبدالرحمن الدح وخوضه بعض التدريبات التأهيلية استعدادا للعودة من جديد بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وخاض اللاعب محمد الشاذلي تدريبات بالجري حول الملعب من أجل الاستعداد للعودة مرة أخري للمران الجماعي لابناء السيد البدوي.

وحضر المحاسب فائز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا على حضور التدريبات وتشجيع اللاعبين لتقديم اداء جيد خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن طنطا يخوض تدريباته استعدادا لاستئناف مباريات الممتاز "ب" خلال الفترة القادمة.

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