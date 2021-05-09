شاهد.. مسلسل "ملوك الجدعنة" | ملخص الحلقة 26

شهدت أحداث الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".

الترتيب للعملية

يستعد سفينة بالاتفاق مع مارسيل في التخطيط للعملية الجديدة وطريقة الحصول عليها من غير مواجهة صديقة.





زواج سعيد وبسنت

بسنت تطلب من سعيد الزواج منه بشكل رسمي، وتطلب منه ان يعمل مع شقيقه ويحقق لها ما طلب وعقد عليها.





فاتن في ورطة

قامت صديقة فاتن بتصويرها من غر ملابس لتطلب منها العمل في طريقة غير شرعية وانفعلت فاتن وقامت بالتعدي عليها بالضرب.





رسالة غيرت سفينة

* قام سفينة بمغادرة مكان التسليم بعدما تلقي رسالة على هاتفه بعليه أن يغادر المكان لأنه سيتم قلته هو وجميع رجالته.





ظهور العتال

انتهت أحداث الحلقة على ظهور زاهي العتال من جديد، وقبض على مجدي احد رجاله الذي خانه.





وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.









مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.







