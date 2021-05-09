رانيا محمود ياسين تتلقى إشادات من الجمهور بعد تقديمها شخصية ليلي نصار في "الطاووس"









تلقت الفنانة رانيا محمود ياسين، العديد من الإشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أدائها لشخصية الإعلامية ليلي نصار، والدة حمزة منزلاوي، أحد المتهمين في قضية أمينة"سهر الصايغ"، وذلك خلال السياق الدرامي لمسلسل" الطاووس" بطولة النجم جمال سليمان، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة السيناريست محمد ناير، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.وشهدت الحلقات الماضية تألق رانيا في تجسد العديد من المشاهد خلال أحداث المسلسل، وفي تقديم الشر ببراعة شديدة لدرجة أن الجمهور كرهها في بداية الحلقات، ولكنها استطاعت مرة أخري أن تكسب تعاطف الجمهور بعدما انتحر ابنها منزلاوي، بعدما قامت ليلي بفضحة بإذاعة تقرير مصور على الهواء لأبنها وهو يبيع المخدرات، الأمر الذي انتهى في نهاية الحلقة بقيامه بالانتحار محروقا ، وتألقت رانيا في تقديم شخصية ليلي نصار ببراعة شديدة والجمع بين جعل الجمهور يكرهها بشدة ثم يتعاطف معها لكون في النهاية أم، ومن أبرز تعليقات الجمهور:" الله عليكي يا استاذة، ابدعتي جدا، اتقنتي الدور بشكل هايل"، وغيرها العديد من التعليقات.يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.