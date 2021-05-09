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مينا ماهر: مسئولو قناة الأهلي كانو يعلمون تشجيعي للزمالك

الأحد 09/مايو/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد مينا ماهر، مراسل قناة الأهلي السابق، أن مسئولو القناة كانوا يعلمون بتشجيعه للزمالك قبل التعيين. 

وقال مينا خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "باركت لجمهور الأهلي على الهواء عبر قناة النادي صباح اليوم الثاني لنهائي إفريقيا".

وأكمل: بعد الحديث عن زميلتي سارة محسن توقعت أن أكون أنا التالي، تواصلت مع إيهاب الخطيب رئيس القناة وسئلته عن الخطوة التالية بعد مطالبات الجماهير برحيلي".

وتابع: "فضلت رفع الحرج عن مسئولي قناة الأهلي بعد مكالمتي مع إيهاب الخطيب ورحبت بإقالتي، اشكر مسئولي وجماهير الأهلي على الفترة التي قضيتها مع القناة خلال الأشهر الماضية".

وأشار: "حجم الأهلي والزمالك لا يحتاج أن يكون هناك مراسل جاسوس في قناة أي منهما، كما أنني كونت علاقات صداقة مع بعض لاعبي الأهلي خلال فترة عملي".

وعن قناة الزمالك: ابراهيم عبد الله مسئول الزمالك وفتحي سند تواصلا معي للعمل في قناة النادي، انتظر اجراء رسمي من القناة للعمل معهم من جديد".

وأتم: "عمري ما تجاوزت في حق الأهلي أو الزمالك، استفدت الكثير من عملي في قناة الأهلي واحترم قرار إقالتي  بعد غضب جماهير النادي".

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