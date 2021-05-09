مينا ماهر: مسئولو قناة الأهلي كانو يعلمون تشجيعي للزمالك





أكد مينا ماهر، مراسل قناة الأهلي السابق، أن مسئولو القناة كانوا يعلمون بتشجيعه للزمالك قبل التعيين.





وقال مينا خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "باركت لجمهور الأهلي على الهواء عبر قناة النادي صباح اليوم الثاني لنهائي إفريقيا".





وأكمل: بعد الحديث عن زميلتي سارة محسن توقعت أن أكون أنا التالي، تواصلت مع إيهاب الخطيب رئيس القناة وسئلته عن الخطوة التالية بعد مطالبات الجماهير برحيلي".





وتابع: "فضلت رفع الحرج عن مسئولي قناة الأهلي بعد مكالمتي مع إيهاب الخطيب ورحبت بإقالتي، اشكر مسئولي وجماهير الأهلي على الفترة التي قضيتها مع القناة خلال الأشهر الماضية".





وأشار: "حجم الأهلي والزمالك لا يحتاج أن يكون هناك مراسل جاسوس في قناة أي منهما، كما أنني كونت علاقات صداقة مع بعض لاعبي الأهلي خلال فترة عملي".





وعن قناة الزمالك: ابراهيم عبد الله مسئول الزمالك وفتحي سند تواصلا معي للعمل في قناة النادي، انتظر اجراء رسمي من القناة للعمل معهم من جديد".



