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مينا ماهر: مسئولو قناة الأهلي كانو يعلمون تشجيعي للزمالك
الأحد 09/مايو/2021 - 03:02 ص
أحمد عصام
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أكد مينا ماهر، مراسل قناة الأهلي السابق، أن مسئولو القناة كانوا يعلمون بتشجيعه للزمالك قبل التعيين.
وقال مينا خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "باركت لجمهور الأهلي على الهواء عبر قناة النادي صباح اليوم الثاني لنهائي إفريقيا".
وأكمل: بعد الحديث عن زميلتي سارة محسن توقعت أن أكون أنا التالي، تواصلت مع إيهاب الخطيب رئيس القناة وسئلته عن الخطوة التالية بعد مطالبات الجماهير برحيلي".
وتابع: "فضلت رفع الحرج عن مسئولي قناة الأهلي بعد مكالمتي مع إيهاب الخطيب ورحبت بإقالتي، اشكر مسئولي وجماهير الأهلي على الفترة التي قضيتها مع القناة خلال الأشهر الماضية".
وأشار: "حجم الأهلي والزمالك لا يحتاج أن يكون هناك مراسل جاسوس في قناة أي منهما، كما أنني كونت علاقات صداقة مع بعض لاعبي الأهلي خلال فترة عملي".
وعن قناة الزمالك: ابراهيم عبد الله مسئول الزمالك وفتحي سند تواصلا معي للعمل في قناة النادي، انتظر اجراء رسمي من القناة للعمل معهم من جديد".
وأتم: "عمري ما تجاوزت في حق الأهلي أو الزمالك، استفدت الكثير من عملي في قناة الأهلي واحترم قرار إقالتي بعد غضب جماهير النادي".
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