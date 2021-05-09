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الترسانة يهزم بلدية المحلة برباعية ويواجه السكة وديا

الأحد 09/مايو/2021 - 03:03 ص
بوابة الفجر
ميادة كرم
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تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الترسانة من تحقيق فوزا كبيرا على ضيفه بلدية المحلة بأربع. أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذي اقيم بملعب الترسانة استعدادا لعودة النشاط الرياضي بالقسم الثاني .

شهد الشوط الأول تقدم الترسانة بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم البلدية بهدف لكريم اشرف، ثم تعادل الترسانة احمد العش من ركلة جزاء ثم تقدم الترسانة عن طريق تريكه .

وفي الشوط الثاني أضاف الترسانة الهدف الثالث عن طريق شيكا واختتم كريم حسن رباعية الشواكيش .

ومن المقرر أن يلتقي الترسانة مع السكة الحديد اليوم الأحد بملعب الترسانة استعدادا لمواجهة الداخلية في دوري القسم الثاني .

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