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زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

الأحد 09/مايو/2021 - 03:04 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره فريق إشبيلية، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره إشبيلية، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 74 نقطة، بينما يتواجد إشبيلية في المركز الرابع برصيد 70 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا 

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ناتشو، ايدير ميليتاو، فيديريكو فالفيردي.

خط الوسط: توني كروس، كارلوس كاسيميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.

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