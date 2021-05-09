الالومنيوم يفوز على كيما اسوان وديا

نجح فريق الالومنيوم، في تحقيق الفوز على فريق كيما أسوان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، بملعب الاول.





أحرز هدف الالومنيوم والمباراة الوحيد اللاعب محمد عبدون من رأسية ممتازة، في مباراة شهدت ندية بين لاعبي الفريقين.





وتعد مباراة الفريقين هي ثالث وديات فريق الالومنيوم بعد خوضه مبارتين أمام شبان قنا، حقق خلالهما الفوز في الأولى بهدفين مقابل هدف، وفي المباراة الثانية بثمانية أهداف مقابل هدف.





ويواجه الالومنيوم اليوم نادي كيما اسوان في ثاني وديات الفريقين المتفق عليها قبل أن يعود كيما لاستئناف تدريباته استعدادا لمنافسات القسم الثاني.