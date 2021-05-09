Advertisements

الالومنيوم يفوز على كيما اسوان وديا

الأحد 09/مايو/2021 - 03:24 ص
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements
نجح فريق الالومنيوم، في تحقيق الفوز على فريق كيما أسوان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، بملعب الاول.


أحرز هدف الالومنيوم والمباراة الوحيد اللاعب محمد عبدون من رأسية ممتازة، في مباراة شهدت ندية بين لاعبي الفريقين.


وتعد مباراة الفريقين هي ثالث وديات فريق الالومنيوم بعد خوضه مبارتين أمام شبان قنا، حقق خلالهما الفوز في الأولى بهدفين مقابل هدف، وفي المباراة الثانية بثمانية أهداف مقابل هدف.


ويواجه الالومنيوم اليوم نادي كيما اسوان في ثاني وديات الفريقين المتفق عليها قبل أن يعود كيما لاستئناف تدريباته استعدادا لمنافسات القسم الثاني.

أخبار تهمك

نجم مفاجىء بديل ديباي في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل خروج قطار العياط الروسي عن القضبان

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - ضربة قاضية تضرب ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

مركز الفضاء الدولي يعلن معلومات جديدة عن أماكن سقوط الصاروخ الصيني (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مراكز تتبع أوروبية وأمريكية: حطام الصاروخ الصيني يدخل الغلاف الجوي الأحد

منذ حوالي 3 ساعات

تعليمات خاصة من موسيماني لثنائي الأهلي قبل القمة

منذ ساعة و 6 دقيقة

غلق مطعم شهير في الحسين لعدم التزامه بالغلق.. ومحافظ القاهرة: "رئيس الحي اللي مش عارف يشتغل يقعد في بيتهم"

منذ حوالي 4 ساعات

النيابة العامة تباشر التحقيقات في غرق ستة وإصابة سبعة بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد ٦ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو.. ماذا يحتاجه ريال مدريد للفوز باللقب؟

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مثير من سيميوني حول مباراة ريال مدريد وإشبيلية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

12:09 ص

عاجل.. 4 دول عربية مهددة بسقوط الصاروخ الصيني عليها

02:07 ص

مركز الفضاء الدولي يعلن معلومات جديدة عن أماكن سقوط الصاروخ الصيني (صور)

02:39 ص

عاجل.. تفاصيل خروج قطار العياط الروسي عن القضبان

01:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي