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تشكيل بيراميدز المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى
الأحد 09/مايو/2021 - 03:29 ص
محمد جمال
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يستعد ملعب الدفاع الجوي لاستضافة مباراة قوية تجمع بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي بين الفريقين.
وتقام مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.
تشكيل بيراميدز المتوقع:-
حارس مرمي : شريف إكرامي.
خط الدفاع: محمد حمدي – عبد الله بكري – أحمد سامي – أحمد فتحي.
خط الوسط: أحمد توفيق – نبيل عماد "دونجا".
خط الوسط المهاجم: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – إريك تراوري.
خط الهجوم: جون أنطوي.
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