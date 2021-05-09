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تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

الأحد 09/مايو/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلاقي نادي ريال مدريد نظيره فريق إشبيلية، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره إشبيلية، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 74 نقطة، بينما يتواجد إشبيلية في المركز الرابع برصيد 70 نقطة.

ومن المقرر أن يقوم الجزائري حفيظ دراجي، بالتعليق على أحداث مباراة ريال مدريد وإشبيلية في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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