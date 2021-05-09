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عاجل| بدأ الآن.. بث مباشر لسقوط الصاروخ الصيني (فيديو)
الأحد 09/مايو/2021 - 03:34 ص
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عرض مركز الفضاء الدولي، بثا مباشرا عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، لسقوط الصاروخ الصيني.
وقال المركز إن الفترة المحتملة لسقوط حطام الصاروخ الصيني ما بين الساعة 01:11 و03:11، بتوقيت جرينتش.
وأضاف المركز، عبر حسابه على "تويتر": "خلالها سيمر فوق بلاد الشام في الساعة 02:11، ووسط السعودية الساعة 02:14، وعُمان الساعة 02:16. جميعها بتوقيت غرينتش. إن سقط أثناء مرورة ليلا، سيشاهد كأجرام محترقة ومتناثرة تتحرك بسرعة مثل الصورة المرفقة".
يذكر أن الصاروخ الصيني العملاق "لونغ مارش 5 بي"، أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، وفقدت الصين السيطرة عليه مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها "عودته اللاطوعية" إلى الأرض.
وأشارت تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية في وقت سابق، إلى أن الصاروخ سيسقط بين 8 و10 مايو، بينما قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في بيان، إن مكان سقوط الصاروخ لا يمكن تحديده إلا في غضون ساعات من عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.
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