مصطفى درويش يكتشف خيانة زوجته له.. أبرز أحداث الحلقة 27 من "كله بالحب"

عرضت منذ ساعات الحلقة 27 من مسلسل 'كله يالحب' بطولة النجمة زينة.



وبدأت أحداث الحلقة بقيام سامر المصري 'صبحي' بإخبار مصطفى درويش والذي يجسد دور كراكيبو بخيانة زوجته شهد له مع أحمد السعدني حيث أخبرها أنها على علاقة بيه وساعدته على الزواج من شقيقتها بهدف النصب عليها والحصول على الفيلا، وبعد ذلك يطلق هو شقيقتها وتطلق هي من زوجها ويعيشان معا.



وأخبر كراكيبو صابرين 'إلهام' شقيقة شهد ، بخيانتها لها ، وبعد ذلك توجه إلى شقته وانتقم من زوجته بقتلها، بعدما فشلت كل محاولاتها ليتركها وأخبرته أنها لم تحبه يوما.



تدور أحداث المسلسل في درما اجتماعية، حول العلاقات الأسرية والزوجية، والخلافات التي تحدث فيها، والتي تؤدي في النهاية إلى فشل العلاقة بين الطرفين.



شارك الفنانة زينة في بطولة العمل، أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، يوسف عثمان، ومن إخراج عصام عبدالحميد.

