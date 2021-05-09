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موعد مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

الأحد 09/مايو/2021 - 04:11 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد فريق بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم فى لقاء قوي بين الفريقين.

ويرغب بيراميدز فى الحصول على الثلاث نقاط للاستمرار فى المنافسة على المربع الذهبي بالدوري المصري بينما يرغب سيراميكا كليوباترا تحت قيادة المدرب ضياء السيد على الحصول على الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من المربع الذهبي.

وأعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة والنصف من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي 

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل 

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

بينما قائمة سيراميكا كليوباترا:- 

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال - حمزة معوض

خط الدفاع: رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا.

خط الوسط:  محمد توني - محمد ابراهيم - رجب عمران - صالح جمعة - محمد مسعد - كوامي بونسو - شريف دابو.

خط الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - شادي حسين - وينفول كوبينا - أحمد غنيم.

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