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ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأحد

الأحد 09/مايو/2021 - 04:14 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعرض لكم “الفجر الرياضي” جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر البطولة.

حسم نادي إنتر ميلان بطولة الكالتشيو حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، بفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثاني فريق اتالانتا.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني كالآتي:-

1 – إنتر ميلان 82 نقطة.

2 – أتالانتا 69 نقطة.

3 – يوفنتوس 69 نقطة

4 – ميلان 69 نقطة.

5 – نابولي 67 نقطة.

6– لاتسيو 64 نقطة.

7- روما 55 نقطة.

8 – ساسولو 53 نقطة.

9 – سامبدوريا 45 نقطة.

10 – هيلاس فيرونا 42 نقطة.

11 – أودينيزي 39 نقطة.

12 – بولونيا 39 نقطة.

13 – جنوى 36 نقطة.

14 – فيورنتينا 35 نقطة.

15 – تورينو 34 نقاط.

16 – سبيزيا 34 نقطة.

17 – كالياري 32 نقاط.

18 – بينفينتو 31 نقطة.

19 – بارما 20 نقاط.

20 – كروتوني 18 نقطة.

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