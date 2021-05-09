ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأحد

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ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأحد
الأحد 09/مايو/2021 - 04:14 ص
غدير أحمد
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يستعرض لكم “الفجر الرياضي” جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر البطولة.
حسم نادي إنتر ميلان بطولة الكالتشيو حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، بفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثاني فريق اتالانتا.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني كالآتي:-
1 – إنتر ميلان 82 نقطة.
2 – أتالانتا 69 نقطة.
3 – يوفنتوس 69 نقطة
4 – ميلان 69 نقطة.
5 – نابولي 67 نقطة.
6– لاتسيو 64 نقطة.
7- روما 55 نقطة.
8 – ساسولو 53 نقطة.
9 – سامبدوريا 45 نقطة.
10 – هيلاس فيرونا 42 نقطة.
11 – أودينيزي 39 نقطة.
12 – بولونيا 39 نقطة.
13 – جنوى 36 نقطة.
14 – فيورنتينا 35 نقطة.
15 – تورينو 34 نقاط.
16 – سبيزيا 34 نقطة.
17 – كالياري 32 نقاط.
18 – بينفينتو 31 نقطة.
19 – بارما 20 نقاط.
20 – كروتوني 18 نقطة.
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