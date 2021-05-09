عاجل.. الصاروخ الصيني يمر في السعودية

أفاد حساب "أخبار السعودية"، بأن الصاروخ الصيني مر فوق المملكة العربية السعودية، بسلام دون أن يسقط عليها.





وفي وقت سابق، قال المركز إن الفترة المحتملة لسقوط حطام الصاروخ الصيني ما بين الساعة 01:11 و03:11، بتوقيت جرينتش.





وأضاف المركز، عبر حسابه على "تويتر": "خلالها سيمر فوق بلاد الشام في الساعة 02:11، ووسط السعودية الساعة 02:14، وعُمان الساعة 02:16. جميعها بتوقيت غرينتش. إن سقط أثناء مرورة ليلا، سيشاهد كأجرام محترقة ومتناثرة تتحرك بسرعة مثل الصورة المرفقة".





يذكر أن الصاروخ الصيني العملاق "لونغ مارش 5 بي"، أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، وفقدت الصين السيطرة عليه مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها "عودته اللاطوعية" إلى الأرض.



