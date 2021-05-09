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شاهد.. مسلسل "موسى" | ملخص الحلقة الـ 26

الأحد 09/مايو/2021 - 04:47 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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بدأت أحداث الحلقة  السادسة والعشرين من مسلسل "موسي "، بمفاجآت وأحداث كثيرة وإليكم أبرز أحداث الحلقة السادسة والعشرين  من " موسي "

الإبلاغ عن موسى


فوجىء موسى بوجود الضابط الإنجليزي، الذى كان يطارده فى الصعيد، فحدثت مواجهة بينهم، قرر الضابط الإبلاغ عن موسى.




موسى يقتل الضابط الإنجليزي 
لاحق موسى الضابط الإنجليزي قبل الإبلاغ عنه، وضربه حتى ألقى بجثته في النار.


عثور شهاب على موسى

عثر شهاب باشا على مكان موسى، قرر ان يصالحه على أخته شفيقة، قال له  "أختك أشرف ست شفتها في حياتى، أنا جاى اشهد، وحقها وواجبى إن أبرأها قدامك".


إقناع موسى ببراءة شفيقة

حاول شهاب باشا إقناع موسى ببراءة شفيقة، واستعطافه للصلح بينه وبين شفيقة.



موسى يطلب رؤية شفيقة

غضب موسى، بعد محاولات كثيرة من شهاب، طلب منه ان يرى شفيقة ، ياخذه إليها للإسكندرية.



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