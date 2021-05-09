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ضبط 170 "شيشة" بمقاهي حي شرق مدينة نصر
الأحد 09/مايو/2021 - 06:57 ص
إسماعيل منطاوي
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نفذت الأجهزة التنفيذية لحي شرق مدينة نصر، حملة مكبرة على المقاهي و"الكافيهات"، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال مصدر مسئول بالحي في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة أسفرت عن ضبط ١٧٠ شيشة ومصادرتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وقطع المرافق ورفع العدادات عن أصحابها.
من جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن الدولة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وفترة إجازة عيد الفطر المبارك للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.
وأشار محافظ القاهرة أنه يتابع على مدار الساعة الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء متواجدون ميدانيًا لمتابعة تنفيذ الاجراءات.
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