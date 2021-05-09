ضبط 170 "شيشة" بمقاهي حي شرق مدينة نصر

نفذت الأجهزة التنفيذية لحي شرق مدينة نصر، حملة مكبرة على المقاهي و"الكافيهات"، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.





وقال مصدر مسئول بالحي في تصريح خاص إلى بوابة الفجر ، إن الحملة أسفرت عن ضبط ١٧٠ شيشة ومصادرتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وقطع المرافق ورفع العدادات عن أصحابها.





من جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن الدولة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وفترة إجازة عيد الفطر المبارك للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.



