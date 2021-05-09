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"القومي للبحوث الفلكية" يزف بشرى سارة للمصريين بشأن حطام الصاروخ الصيني

الأحد 09/مايو/2021 - 04:28 ص
أرشيفية للصاروخ الصيني
أرشيفية للصاروخ الصيني
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أصدر المعهد القومي للبحوث القلكية والجيوفيزيقية، بيانا، بشأن الصاروخ الصيني لونغ مارش 5 بي، مستبعدا سقوط حطامه على الأراضي المصرية المأهولة.

وقال المعهد في بيانه: "في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول غير المنضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) للغلاف الجوي. فمن المتوقع دخول الصاروخ للغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلي الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة في نطاق المدار الموضح في الخريطة المرفقة والذي يمر 90% منه فوق المياه ابتداءا من فوق شمال المحيط الأطلنطي ويمتد جنوب أسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية ويمتد شرقا إلى الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي وصولا للسواحل الأسترالية."

وأضاف البيان: "من المتوقع عند دخوله الغلاف الجوي أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نظرا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي مما يمكن أن يتسبب في انفجاره واحتراقه علي ارتفاع من 35-45 كم في طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلى سطح الأرض."

وأكد البيان أن من المستبعد سقوط أجزاء من الصاروخ على الأراضي المصرية المأهولة بالسكان مشيرا إلى أن "المعهد والغرفة مستمرة في أعمال الرصد والتحليل للمدار وسيتم إصدار بيانات تاليه علي مدار الساعات القادمة كلما توفر معلومات أو بيانات."

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