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صراع اللقب.. تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

الأحد 09/مايو/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع غريمه التقليدي الزمالك، على ملعب القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي والزمالك بعد غدًا الإثنين 10 مايو الحالي، في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 18 مباراة.

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