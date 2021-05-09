هروب روجينا من السجن.. أبرز أحداث الحلقة 27 من "بنت السلطان"

عُرضت منذ ساعات الحلقة 27 من مسلسل 'بنت السلطان' بطولة النجمة روجينا والتب تعد أول بطولة مطلقة لها.



وشهدت أحداث الحلقة بعرض روجينا 'عزة' على النيابة قامت بإتباع حسام ، فطلبت من العسكري أن تذهب إلى الحمام، وبعد دخولها وجدت نقاب ارتدته وفي نفس الأثناء قامت مشاجرة بالخارج لصرف الانتباه بعيدًا عنها، وخرجت عزة خارج القسم دون أن ينتبه لها أحد وصعدت لسيارة شخص ما.



وطلبت من ذلك الشخص أن يجلب لها زجاجة من الماء لأنها تشعر بالظمأ وبعد نزوله من السيارة، أحذت السيارة، واتصلت بزوجها أحمد مجدي- حسام تشكره على مساعدتها في الهروب وإرساله لذلك الشخص إليها وتخبره أنها ليست حاملًا، لتنتهي أحداث هذه الحلقة.



ومسلسل 'بنت السلطان' من بطولة الفنانة روجينا، ويشاركها باسم سمرة، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.



ويضم المسلسل عددا من نجوم الفن بينهم سوسن بدر، ندى موسى، أحمد مجدي، محمود حجازي، بيومي فؤاد، محمد مهران، نهى صالح، حسن أبو الروس، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

